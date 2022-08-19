اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:40 م
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الداخلية تضبط 197 قطعة سلاح و268 قضية مخدرات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:00 م
الداخلية تضبط 197 قطعة سلاح و268 قضية مخدرات حملات أمنية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (197) قطعة سلاح نارى ، (268) قضية مخدرات وتنفيذ (87557) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 19 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7366) حكم قضائى متنوع.

ضبط 197 قطعة سلاح

268 قضية مخدرات

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