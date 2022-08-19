الداخلية تضبط 1667 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1667) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت (9 طن "سكر حر – ملح طعام – مكرونة " - (438) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (44,115 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض - سكر حر - لحوم " – 750 عبوة سجائر) ، وكذا (703) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" - 142قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 109قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 43قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 36 قضية توقف عن الإنتاج -355 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (34٫700 طن دقيق بلدى مدعم – 289 بطاقة ذكية - ماكينة) ، وكذا ضبط (42) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13,740 طن "سكر تموينى مدعم"– 333310 لتر مواد بترولية – 600 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (111٫555 طن – 289 بطاقة ذكية – 333310 لتر مواد بترولية – 600 إسطوانة بوتاجاز -750 عبوة سجائر – ماكينة).. كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة المنوفية) لتصرفه فى كمية قدرها (23,7 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. مستولياً على الدعم المقرر لها.

ونجحت الجهود في ضبط (13٫28 طن " مكرونة – أرز أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وضبط (18,75 طن "لحوم مجمدة مستوردة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية وضبط (29 طن "فول حصى – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (101300 لتر بنزين "95-92-80 ، سولار" ) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الإسكندرية وضبط (2,1 طن "لحوم مجمدة ") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (154,75 طن "بلاستيك خام وخامات تصنيع بلاستيك "مستلزمات إنتاج") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية .. تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة لتصنيع البلاستيك بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (52 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على ثروة الحيوانية – (10 طن حجر جيرى "مواد خام "بدون مستندات مجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (62) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (17,500 طن) معسل وتبغ – 75077 عبوة "سجائر- معسل" مختلفة الأنواع - 8 قطع "أدوات تصنيع".

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات وزنت (4,050 طن أقماح محلية).

كما تم ضبط (13) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (132,300) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (141 قطعة "23 قطعة صوتية –56قطعة ضوئية – 62 قطعة ملصق").