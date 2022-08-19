التحفظ على 29 طن فول وزيت طعام مجهولة المصدر بدون مستندات بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 29 طن "فول حصى وزيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، داخل مخزن بدون ترخيص مما يشكل ضررا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية الفول الحصي وزيت الطعام مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 29 طن "فول حصى وزيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، مما تشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.