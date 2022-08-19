التحفظ على 101 ألف لتر بنزين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 101300 لتر بنزين "95-92-80 ، وسولار" تم تجميعها داخل محطة وقود سيارات قبل بيعها بأزيد من أسعارها المقررة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع، حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بنزين "95-92-80 ، وسولار" بقصد بيعها بأزيد من السعر.

وتم مداهمة المحطة وألقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي كمية قدرها 101300 لتر بنزين "95-92-80 ، وسولار" تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.