التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية فى حريق شقة بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اشتعل بها حريق، بمنطقة الطالبية، لحصر الخسائر التي لحقت بمحتوياتها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

تلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية في الطالبية، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة الحريق وإخماده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.