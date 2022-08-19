اليوم السابع
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إطلاق نار بمركز تجارى فى مالمو بالسويد

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:48 م
إطلاق نار بمركز تجارى فى مالمو بالسويد الشرط السويدية
كتب محمد جمال

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أعلنت الشرطة السويدية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار فى مركز تجارى فى مالمو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

 

السويد

اطلاق نار

مالمو

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