إطلاق نار بمركز تجارى فى مالمو بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار فى مركز تجارى فى مالمو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
إطلاق نار بمركز تجارى فى مالمو بالسويدالجمعة، 19 أغسطس 2022 05:48 م
الشرط السويدية
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