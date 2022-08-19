اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:09 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على محور 30 يونيو طريق السويس الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو طريق السويس الإسماعيلية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

 

 


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