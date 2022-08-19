أصيب شخصين أحدهما فى حالة خطرة إثر إطلاق نار بمركز تسوق بمالمو جنوبى السويد، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأعلنت الشرطة السويدية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار فى مركز تجارى فى مالمو.
وألقت الشرطة القبض على شخص للاشتباه بإطلاقه النار فى مركز التسوق والشرطة تعتبر الحادثة جنائية.
يذكرأن، أفادت وسائل إعلام رسمية في الجبل الأسود بأن 11 شخصا على الأقل قتلوا خلال إطلاق نار جماعي في مدينة "سيتيني" وسط البلاد.
ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية- في نشرتها الإنجليزية، عن وسائل إعلام رسمية في الجبل الأسود قولها إن "11 شخصا قد قتلوا وأصيب ستة بينهم أحد أفراد الشرطة"، مضيفة أن مطلق النار كان من بين حصيلة القتلى.
ووقع الحادث في مدينة "سيتيني" الواقعة على بعد حوالي 36 كيلومترا غرب العاصمة بودجوريتشا، وذلك بعد أن تورط مطلق النار في نزاع عائلي، حسب "فرانس 24".
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