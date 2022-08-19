اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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إزالة 107 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 16232 مترا بالبحيرة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 01:26 م
إزالة 107 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 16232 مترا بالبحيرة حملة إزالة التعديات ـ أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة  عددًا من الحملات الرقابية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت  الحملات الرقابية عن إزالة 107 حالات تعدي بنطاق 14 مركزا بالمحافظة باجمالى مساحة بلغت 16232 مترا.

 

وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

كما تأتى وفق جهود محافظة البحيرة ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لمنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.


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