إجلاء العشرات فى إيطاليا بسبب حرائق باليرمو.. فيديو

فاطمة شوقى

تحاول إدارة الإطفاء الإيطالية إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في مقاطعة باليرمو ، في صقلية ، والتي أجبرت العديد من العائلات على الإخلاء وإغلاق الطرق السريعة مؤقتًا، والتي انطلقت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.

وقالت السلطات الإيطالية إنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من مناطق الحرائق في ضواحي باليرمو، خاصة بعد تصاعد دخان كثيف أمس الخميس بين المباني الكبيرة، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وحذرت الحماية المدنية ، التي ضمنت أنها تحلل الوضع عن كثب ، من أن هذه الأيام تعانى من ارتفاع في درجات الحرارة بشكل خاص في صقلية حيث تزيد درجات الحرارة عن 40 درجة ، والتي تضاف إليها رياح قوية تجعلها من الصعب إطفاء هذه الحرائق.

كما اندلعت حرائق أخرى امس الخميس في مقاطعة باليرمو ، بين بلدتي توريتا وكاريني ، وفي مقاطعة تراباني ، واضطرت السلطات المحلية لإغلاق جزء من الطريق السريع الذي يربط بين مدينتين كبيرتين في صقلية لإغلاق حركة المرور.

من ناحية أخرى ، اندلع حريق هائل الليلة الماضية في جزيرة بانتيليريا في صقلية ، على الرغم من أنه كان بالفعل تحت السيطرة وتسبب في إجلاء عشرات السياح رغم عدم وقوع أضرار بالمنازل.

وقال مسؤولون إن مروحتين إطفاء والعديد من وحدات الإطفاء مازالت تكافح ألسنة اللهب في الجزيرة الواقعة بين تونس وصقلية.

وشب الحريق في وقت متأخر ، وتصاعدت ألسنة نيران هائلة وسط ظلام ودخان كثيف ، بحسب المقاطع المصورة التي نشرت على المواقع الاجتماعية.

دفعت السلطات بقوات طوارئ إضافية إلى الجزيرة السياحية باستخدام مروحية عسكرية وسفينة.