"أوقاف أسوان": افتتاح 94 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وأشرف عطية محافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 94 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، مؤكداً أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.

وكان أشرف عطية محافظ أسوان، أناب اليوم، السكرتير العام محمد أبو غنيمة اليوم الجمعة بافتتاح مسجد الشباب بنجع الشيخ على شرق بقرية أبو الريش قبلى بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة وصلت لنحو مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وعلى مساحة 150 م2 ، ويتكون من 3 أدوار.

حضر الافتتاح، الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وأيضاً سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بجانب القيادات الدينية والنقابية والتنفيذية والشعبية.

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بعنوان " الآيات الكونية فى القرآن الكريم".