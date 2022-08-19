أهالى الخصوص يناشدون إزالة أكوام القمامة.. والمحافظ يرد

كتب - محمود أحمد عطا- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ محمد سعد من أهالى حي الخصوص، أمام ترعة الاسماعلية فى محافظة القليوببة، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة في الشوارع، ومطالبا برفعها بشكل دورى، وتوفير صناديق فى أماكن مناسبة .

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، لسرعة فحص مكان الشكوى والعمل على الرفع الفورى لتراكمات القمامة بالمنطقة منعا لانتشار الروائح الكريهة والأمراض، فى ظل جهود الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مع التأكيد على توفير صناديق بشكل مستمر والرفع الدورى لها منعا لظهور تلك التراكمات مرة أخرى، والإفادة بما تم.

وتأتى الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".