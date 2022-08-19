أمن الأقصر ينجح فى إعادة طفل متغيب عن أسرته بمنطقة العوامية

الأقصر - أحمد مرعى

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر فى العثور على طفل العوامية الذى تغيب مطلع الأسبوع الجارى، حيث استقل القطار وعثرت عليه أسرة فى بنى سويف، وتمت إعادته لأسرته بمنطقة العوامية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي رجال مباحث قسم شرطة الأقصر بلاغا من "حمدي بغدادي إبراهيم" بتغيب نجله "عبد الرحمن" طالب بالصف الثالث الإعدادي يبلغ من العمر 15 عاما، وعقب تكثيف التحريات بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، والرائد محمد طلعت والنقيب محمد الرزاز والنقيب محمد عبد الفتاح معاونى مباحث بندر الأقصر، تم اتباع خطوات الطفل قبل تغيبه.

وتبين من فحص الكاميرات، أن الطفل استقل قطارا متجها إلى القاهرة من تلقاء نفسه، وتم تحديد ظهوره الأخير مع أسرة المواطن "ب.ا" مقيمة بمنطقة اهناسيا المدينة التابعة إلى محافظة بني سويف عثرت عليه وتحفظت عليه لحين ظهور أسرته، وتم التنسيق بين مديريتي أمن الأقصر وبني سويف، وتحرر محضر بوجود الطفل مع الأسرة المذكورة، كما استقلت أسرة طفل العوامية قطارا متجها إلى محافظة بني سويف، وحررت مباحث اهناسيا برئاسة الرائد عمرو حسونة، محضراً باستلام الأسرة طفلهم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات بنى سويف، والتي أمرت بإخلاء سبيلهم وتسلمهم الطفل رسمياً.