اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة يتفقد البرنامج الصيفي للطفل بمنشأة القناطر.. صور

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:02 م
وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة يتفقد البرنامج الصيفي للطفل بمنشأة القناطر.. صور وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة يتفقد البرنامج الصيفي
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة البرنامج الصيفي للطفل بمسجد النور المحمدي بقرية أم دينار بمنشأة القناطر وألقى كلمة قدم فيها الشكر للقائمين على النشاط وقال: إنني بين شيئين: سعادة غامرة لاحتضان المساجد لأطفالنا ومسؤولية كاملة للأئمة وأولياء الأمور فى رعاية أولادنا لئلا تتخطفهم يد التطرف أو الإدمان كما استمع إلى نماذج طيبة في تلاوة القرآن والإنشاد.
 
وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت ، والأداء المنضبط.
 
وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، وجار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية .
 
 

البرنامج الصيفى للطفل

اخبار الأوقاف

الأوقاف

اخبار مصر

اخبار الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة