نقيب المهندسين يؤكد ضرورة ابتكار أساليب جديدة لحل مشكلة البطالة بين أعضاء النقابة

كتبت آية دعبس

أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، على أهمية دور لجنة التوظيف بالنقابة، وعلى ضرورة ابتكار أساليب جديدة لحل مشكلة سوق العمل والبطالة بين المهندسين، والعمل بكل جهد لتحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أنه بالتفكير الجماعي والحكمة نستطيع النجاح في ملف تشغيل المهندسين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس بهاء الطوخي، وحضور المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة، والمهندس كريم علاء الدين- وكيل اللجنة، والمهندسة غادة عماد فكري- مقرر اللجنة.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أنه وهيئة المكتب والمجلس الأعلى جاهزون لمناقشة أى أفكار جديدة وتقديم كل معاونة للجنة لتحقيق هدفها، قائلًا: "أتمنى التوفيق للجنة، وكلنا جاهزون لتقديم كل المعاونة، ومكاتب هيئة المكتب مفتوحة فى كل وقت للجميع".

مؤكدًا على ثقته فى أعضاء اللجنة فى العمل الجاد لتحقيق المرجو منهم، وأشار النقيب إلى أهمية لجنة التوظيف، مشددًا على أنها من اللجان ذات الطبيعة الخاصة؛ لأن مهمتها صعبة في ظل مناخ صعب، خاصة هذه الفترة.

وفى كلمته، عبر المهندس أحمد صبري، عن سعادته لحضوره أول اجتماعات اللجنة، مشيدًا بالتشكيل الجيد للجنة التوظيف والتي تعتبر من أهم لجان النقابة، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم.

وأكد "صبري" على دعم هيئة مكتب النقابة العامة لأي مقترحات أو أفكار تسهم في حراك لجنة التوظيف وأي لجنة من لجان النقابة، داعيًا الجميع للمشاركة في الحراك النقابي الذي تشهده نقابة المهندسين خلال الفترة الحالية.

فيما أشار المهندس بهاء الطوخي- رئيس لجنة التوظيف، إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة من خلال خطة عمل نسعى من خلالها لتوفير فرص عمل للمهندسين داخل مصر وخارجها، مشددًا على ضرورة اقتحام سوق العمل الخارجي، مطالبًا أعضاء اللجنة بتقديم كافة الأفكار لمساعدة المهندسين لرفع مستوى الخبرات وتوفير وظيفة لائقه بهم.

بدورها استعرضت المهندسة غادة عماد فكري، رؤية ومقترحات خطة عمل اللجنة، والتى تضمنت إقامة ملتقيات للتوظيف، والمشاركة فى ملتقيات التوظيف التى تقيمها الشركات، وكذا توقيع بروتوكولات التعاون مع جمعيات رجال الأعمال والشركات الكبرى بهدف التوظيف أو إكساب الخبرة، بالإضافة إلى الدور التوعوي للجنة من خلال تنظيم دورات المهارات الشخصية وورش عمل مجالات سوق العمل، وكذا التوعية بقانون العمل ولائحة ممارسة المهنة، مضيفة أن خطة العمل تشمل أيضًا مناقشة دور اللجنة تجاه فئات المهندسين المختلفة، سواء حديثي التخرج أو مهندسي المعاش، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي العجز الصحى.

بالإضافة إلى دور اللجنة فى دراسة سوق العمل بالداخل والخارج، بالتعاون مع الشُّعب الهندسية، وعمل الإحصائيات المبدئية (الوظائف المطلوبة والمواصفات المؤهلة لها– نسبة البطالة بكل شعبة). كما تضمنت رؤية ومقترحات خطة عمل اللجنة، مناقشة إمكانية تنفيذ العقد الثلاثي الموحَّد، وكذا التعاون المباشر مع اللجان الأخرى، كالتدريب، وممارسة المهنة، والشباب، والمشروعات الصغيرة، وكذا الشُّعب الهندسية من خلال تقديم برامج تدريبية للمهندسين وعمل ورش العمل.

فيما أكد المهندس كريم علاء الدين- وكيل اللجنة، على أهمية لجنة التوظيف، مشيرًا إلى أنها لجنة تلعب دورًا يُعد من أصعب الأدوار، كما أشار نقيب المهندسين، لافتًا إلى أنه برغم هذه المهمة الشاقة إلّا أن الجميع سيسعى بكل جد واجتهاد لتقديم كل ما يسهم في توفير فرص عمل جيدة للمهندسين، خاصة الشباب منهم.