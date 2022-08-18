اليوم السابع
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نشوب حريق داخل مصنع لحوم بالعاشر من رمضان والدفع بـ 4 سيارات إطفاء

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:51 ص
نشوب حريق داخل مصنع لحوم بالعاشر من رمضان والدفع بـ 4 سيارات إطفاء حريق بمصنع - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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نشب صباح اليوم حريق بمصنع لحوم بمدينة  العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لحوم بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.
 
على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ تحسبًا لوقوع إصابات.
 

 


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