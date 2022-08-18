كما حضر الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان ومدير عام منشآت النفط اورور فغالي والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير وعدد من المسئولين.

وعلى صعيد متصل، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير المالية يوسف الخليل لبحث ملف سعر الصرف المحدد للدولار الجمركي في عمليات الاستيراد والالتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجه الى وزير المال بتحديد سعر الدولار الجمركي عند 20 ألف ليرة للدولار.



وتم الاتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب.