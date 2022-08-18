اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 06:33 م
أكرم القصاص
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مياه القناة: استمرار تنفيذ خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:53 م
مياه القناة: استمرار تنفيذ خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تكريم اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة، وأن الشركة مستمرة فى تنفيذ خطتها والتى تهدف فى المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها بمحافظات القناة الثلاثة.

جاء ذلك خلال اللقاء مع الدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية، والذى أشاد بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة فى المساهمة بالنهوض بمنظومة العمل، خاصة في إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاثة والمشاركة المجتمعية في كافة الفعاليات ومساهماتها البناءة والتعاون المستمر مع الاجهزة التنفيذية بمحافظات القناة في كافة القطاعات وخاصة أوقات الطوارئ والأزمات.

وتناول اللقاء مناقشة سبل وآليات التعاون المقترحة بين شركة محافظات القناة والاتحاد العربى للمدن والمجتمعات العمرانية .

وقام الدكتور عادل رحومة بتقديم درع شكر وتقدير للواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحافظات القناة، تقديرا للجهود المبذولة من الشركة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعاون المثمر والمستمر مع كافة الجهات التنفيذية والسعي الدائم لتنفيذ خطتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمحافظات القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.


الاسماعيلية

محافظات القناة

المجتمعات العمرانية الجديدة

مياه الشرب والصرف الصحى



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