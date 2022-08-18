اليوم السابع
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"مياه الغربية" تناقش الرؤية المستقبلية لقطاع التخطيط والتطوير

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:47 م
"مياه الغربية" تناقش الرؤية المستقبلية لقطاع التخطيط والتطوير جانب من الاجتماع
الغربية - محمد طارق

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ترأس المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، أولى اجتماعات قطاع التخطيط والتطوير لمناقشة الرؤية المستقبلية والخطط التى تم وضعها لكافة الإدارات العامة.

تم عرض الرؤية المستقبلية لكل من "الإدارة العامة للمخطط العام _ الإدارة العامة للتحليل الهيدروليكى _ الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS _ الإدارة العامة لتقنيات الأصول الفنية _ الإدارة العامة للإسكادا".


وناقش الاجتماع رفع مساحات المبانى والمنشآت والمحطات المملوكة للشركة، ورفع شبكات الصرف الصحى مشتملة على ( أقطار المواسير _ احداثيات المطابق _ منسوب سطح المطابق _ منسوب قاع المطبق) ، ورفع مساحات المنشآت الضخمة بالقطاع التجارى لعمل مقايسات المياه والصرف، وأيضاً رفع مناسب مآخذ محطات مياه الشرب.


وكذا مناقشة التعاون مع الشئون القانونية وإدارة الأملاك والأصول الثابتة فى فض النزاعات القائمة على الأراضى المملوكة للشركة، حضر الإجتماع رئيس قطاع التشغيل والصيانة ورئيس قطاع التخطيط والتطوير وموظفى الإدارات المعنية.
 


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