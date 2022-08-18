موسكو: نعمل مع الأمم المتحدة لحل مشكلة تصدير المواد الغذائية والأسمدة

كتبت : هند المغربي

أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف أن بلاده تتعاون بنشاط مع الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب وغيرها من المنتجات الروسية، مشيرا إلى أنه بدون حل هذه المشكلة لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائي.

وقال إليتشيف -لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم :"فيما يتعلق بوفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها لتوريد الأغذية والأسمدة والمواد الخام الروسية ونقلها إلى الأسواق العالمية، مضيفا أود أن أشير إلى أننا نتعاون بنشاط مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، والأمم المتحدة بدورها تقوم بالعمل مع واشنطن وبروكسل والشركات الأجنبية الخاصة لحل هذه المشكلة"، لافتا إلى أن العالم كله يهتم بحل هذه المشكلة لا سيما البلدان النامية، من أجال تحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية.

وأضاف: "ما لم يتم إزالة العقبات المصطنعة غير الشرعية، التي يواجهها الغرب والتي تواجهها الشركات الروسية في ممارسة النشاط الاقتصادي الخارجي، فمن الصعب استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد وحل المشكلات الأخرى المتعلقة بضمان الأمن الغذائي".

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد وصل إلى لفوف بغرب أوكرانيا.