موسكو ترسل مذكرة احتجاج إلى إستونيا على إزالة نصب تذكاري لدبابة تي-34 السوفييتية

كتب أحمد عرفة

أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى إستونيا على إزالة نصب تذكاري لدبابة تي-34 السوفييتية في مدينة نارفا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، معلقا على إزالة إستونيا نصبا تذكارية عديدة تعود للحقبة السوفيتية، بما فيها دبابة تاريخية من طرازتي-34 في مدينة نارفا: في هذا الصدد، أرسلنا مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإستونية، موضحا أنه خلال الفترة الأخيرة، تم إزالة حوالي 15 نصب تذكاري سوفيتي في إستونيا.

وتابع نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية: الساسة الإستونيين التعساء أعلنوا عن مسار للقضاء التام على التراث التذكاري للحقبة السوفيتية، واصفا الإجراءات في مدينة نارفا بالمخزية.