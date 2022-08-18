وذكرت جمعية مراكش لإحياء تراث المغرب وصيانته، المنظمة للمهرجان، في بيان أن أعمال هذا المهرجان، تدور حول قيم أخلاقية مستمدة من العمل الروحي المغربي وأفقه الكوني"، موضحة أن "سماع مراكش يطمح إلى الحفاظ على السماع الصوفي، الذي هو تراث فني عالمي، ثقافي وروحي، وذلك من خلال هذه اللقاءات والذاكرات،والإنشاد".

وأشار البيان إلى برنامج الدورة يتضمن ندوة دولية كبرى حول "الذاكرة والتراث المعماري والحضري"، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين والمهندسين المعماريين والخبراء العمرانيين من المغرب والعالم العربي وأوروبا.