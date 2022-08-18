اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تتابع تنفيذ الموجة الـ 20 من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:28 م
محافظ دمياط تتابع تنفيذ الموجة الـ 20 من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة جانب من الإزالات
دمياط - فريق المحافظات

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة الـ 20 ، لاسترداد أملاك الدولة، والتي انطلقت خلال الأيام الماضية.

وتمكنت الحملات من رفع عدد من الحالات المخالفة والبالغ عددها 12حالة تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمركز فارسكور، بإجمالي مساحة 463 م2.

 وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة بمراحلها الثلاث، مشيرة إلى أنه تم إزالة 72 حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة 11233م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الاسبوع الجارى.

كما أكدت محافظ دمياط أيضا، أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 


دمياط

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الدكتورة منال عوض محافظ دمياط



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