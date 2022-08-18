محافظ القليوبية يدشن مبادرة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية

القليوبية إبراهيم سالم

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبادرة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، والتابعة لوزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، وذلك بقاعة الاجتماعات الكُبرى بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، للاستفادة من آليات التحول الرقمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين واصلت منصة "أيادي مصر"، وبمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء الحفل بحضور كلاً من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفد من وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان وإدارة التعاون الإنتاجي، ومركز المعلومات، والاستثمار.

وقدم محافظ القليوبية، الشكر لوزارة التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً على هذه المنصة تساهم بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادي للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء في السوق السياحي أو في المجمعات الحرفية الجديدة، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة "رائدات الأعمال المنزلية"، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار، إلى أن منصة "أيادي مصر" تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب، مضيفا أن المبادرة تستهدف عدد كبير من قطاعات الأعمال منها (الفخار والخزف، ومنتجات الجلود، والمشغولات الخشبية، والمشغولات المعدنية، والكروشية، والتطريز، والملابس، والمفروشات والمنسوجات، والأدوات والمستلزمات المنزلية، والحلى والإكسسوارات".

وأكد المحافظ، أن محافظة القليوبية تتميز بوجود سيدات مبدعات في الإنتاج الحرفي والتراثي في جميع تلك القطاعات ولهن كل الدعم الكامل، موضحاً بأن ذلك يستلزم بالتوازي تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية لمنتجي الحرف والمشغولات اليدوية بالمحافظة لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة "أيادي مصر".

وأوضح "الهجان"، أن المبادرة منوط بها الحفاظ على التراث المصري الحرفي، عن طريق الدعم والتطوير والتوسعة في الحرف اليدوية والتراثية بمحافظة القليوبية، والتي تشمل آليات تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة ومساعدتها على رفع مستوى معيشتها هي وأسرتها، وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وخفض معدل البطالة، وتقوية قدرات المرأة في مجال الاتصالات الرقمية ومهارات التسويق والتعبئة والتسعير، مُضيفاً أن المبادرة ستخلق مجتمع متكامل للحرف اليدوية ومقدمي الخدمات والمنتجات، وستكون سوق دائمة تعرض المنتجات والخدمات بطريقة ديناميكية لتصل إلى العميل من مكانه فى جميع الأوقات، لافتاً إلي أن المنصة تتميز بأنها أول منصة قومية إلكترونية متخصصة في ترويج وتسويق وبيع وشحن منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تصنعها السيدات المصريات وأفراد الأسر المصرية.

واستطرد، أن المبادرة تختص بترويج المنتجات اليدوية للمرأة المصرية، والتواصل مع منصات دولية للتسويق الإلكتروني والتسويق للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة المصرية بالمحافظة في الأسواق الدولية والمحلية.