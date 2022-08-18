محافظة دمياط تفوز بأفضل مشروع مستدام خلال حملة "ابدأ مستقبلك"

دمياط - معتز الشربينى

فازت محافظة دمياط، بأفضل مشروع مستدام، وذلك ضمن فعاليات المعسكر الصيفي، لطلبة حملة "ابدأ مستقبلك"، وذلك في اطار حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها مشروع رواد 2030 ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن حملة"أبدأ مستقبلك" تستهدف الطلاب في المرحة الإعدادية في المدارس الحكومية، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين في هذا المجال.

مضيفا أن الهدف من المعسكر هو الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة لتطوير مشروعاتهم التي تعمل على خلق فرص عمل في المستقبل، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل، ويستهدف المعسكر طلبة المرحلة الإعدادية ويضم نحو 70 طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر.