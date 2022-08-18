ليتوانيا تبحث بناء مفاعلات نووية باستطاعات محدودة

وكالات

أعلنت نائبة وزير الطاقة الليتواني إنجا زيلين، أن ليتوانيا تبحث إمكانية بناء مفاعلات نووية باستطاعات محدودة في البلاد بحلول عام 2030.

وقالت زيلين: "بالحديث عن المستقبل، يتمثل أحد الخيارات في التحقق من عدد المفاعلات النووية ذات السعة الصغيرة اللازمة لقطاع الطاقة في نظامنا، فهي مرنة، ويمكنها توفير استقرار السوق".

ووفقا لها، فإن بحث إمكانية إطلاق مفاعلات نووية ناتجة عن وصول أسعار الكهرباء لمستويات قياسية، وقد تظهر مثل هذه المفاعلات منخفضة الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ووصف وزير الطاقة في ليتوانيا داينيوس كريفيس بوقت سابق، قرار وقف بناء محطة فيساغين النووية في البلاد منذ حوالي عشر سنوات بالمريب.