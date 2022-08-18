قبل انطلاق المهرجان.. تعرف على أسعار المانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن جلال أبو الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة ، عن ثبات بعض أنواع المانجو وانخفاض البعض الآخر وذلك في سوق الجملة بمدينة المستقبل.

وصرح بأن أسعار المانجو السكري تتراوح من 13 : 12جنيها، والسكري المتاز من17 : 15جنيها، والزبدة من 12 الي 10 جنيها، والعويسي من 30 : 20 جنيها، و المانجو الأجنبي هايدي وكنت ونعومي وياسمينه وروز من 20: 15 ، ومانجو صديقة من 20 : 18 .

وأشار جلال الطاهر إلى أن الأسعار يومية وليست ثابته بناء على مزاد علني يقام يوميا بسوق المانجو بالمستقبل، مؤكدا أن أسعار المانجو الاسمعلاوي مازالت في حالة انخفاض لزيادة المعروضات.

وأضاف أن الغرفة التجارية تستعد على قدم وساق لمهرجان المانجو 2022 في دورته الأولي والمقرر إقامته غدا، الجمعة من أمام ديوان المحافظة القديم بشارع محمد على وصولا لحدائق نمرة 6 ، الساعة الخامسة عصرا، مشيرا أن هناك منافذ بيع أمام نادي الفيروز بطريق البلاجات ، ونادي الجولف متاحة للمواطنين خلال فترة إقامة المهرجان بأسعار الجملة .

يقام المهرجان تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، على مدار يومي 20 و 19 اغسطس الجاري بحضور عدد كبير من السفراء ، والبلوجر، وعدد من الشخصيات العامة.