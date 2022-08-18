غلق مركزين للدروس الخصوصية بالشرقية غير مرخصين

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بتكثيف الحملات المفاجئة لضبط المراكز والكيانات التعليمية غير المرخصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أكد المحافظ أن غلق مراكز الدروس الخصوصية يعد خطوة نحو الإستمرار فى مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية والإلتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وكان واتس آب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تلقي شكوى من أهالي قرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق يتضررون فيها من وجود مركزين للدروس الخصوصية بالقرية تعمل بدون ترخيص وتضم عدد كبير من الطلاب دون الالتزام بالتباعد بينهم أو تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملات مفاجئة لغلق المراكز المخالفة وتم غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية يعملان بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها بأسرع وقت.