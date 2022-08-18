اليوم السابع
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غرق شاب فى مياه النيل ببنى سويف وانتشال جثته

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:31 م
غرق شاب فى مياه النيل ببنى سويف وانتشال جثته الانقاذ النهرى -أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى والأهالى بمحافظة بنى سويف، اليوم الخميس، جثة شاب غرق خلال استحمامه فى مياه النيل بالقرب من طراد النيل بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.
 
تلقى  اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ وارد من الأهالى بغرق شاب خلال استحمامه في مياه نهر النيل، أمام قرية الزيتون دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة من الإنقاذ النهرى على رأس سيارة إسعاف إلى موقع الغرق وتمكنت من انتشال الجثمان بمساعدة الاهالي والصيادين، وجرى ونقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.
 
واستقبل مستشفى ناصر العام  جثة محمد أسامة حسن عيد 14 عامًا مقيم قرية الزيتون وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة وتم تحرير المحضر اللازم .
 
 

 


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