غرق شاب فى مياه النيل ببنى سويف وانتشال جثته

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ وارد من الأهالى بغرق شاب خلال استحمامه في مياه نهر النيل، أمام قرية الزيتون دائرة المركز.

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهرى على رأس سيارة إسعاف إلى موقع الغرق وتمكنت من انتشال الجثمان بمساعدة الاهالي والصيادين، وجرى ونقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى ناصر العام جثة محمد أسامة حسن عيد 14 عامًا مقيم قرية الزيتون وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة وتم تحرير المحضر اللازم .