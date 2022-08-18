علاجات منزلية للقضاء على مشكلة الشعر الخفيف

كتبت ميرفت رشاد

يتسبب موسم التغيرات الموسمية فى ظهور العديد من المشاكل المتعلقة بالشعر، وتساقط الشعر يتصدرها جميعًا، ولا شك أن التغيرات الموسمية هى أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الشعر، لكن ترقق الشعر أصبح السبب وراء ضعف خيوط الشعر وزيادة تكسرها، وفى التقرير التالى نوضح أسباب ترقق الشعر وبعض العلاجات المنزلية، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

ما سبب ترقق الشعر؟

1. الشيخوخة

مع تقدمك في العمر، ترى علامات تغير واضحة في سمك شعرك، ويجب أن نعلم أن الشعر مصنوع من البروتين، ومتوسط ​​عمر بصيلات الشعر هو من 2 إلى 7 سنوات، وذلك عندما يتساقط الشعر بشكل طبيعى، مما يترك مساحة لنمو الشعر الجديد، ومع تقدم العمر يصبح الشعر أقل كثافة ويفقد لونه أيضًا، ما يؤدي إلى ظهور الشيب، وتتوقف العديد من بصيلات الشعر أيضًا عن إنتاج شعر جديد، ما يؤدي إلى ترقق الشعر.

2. الثعلبة

يعد هذا من أكثر أسباب ترقق الشعر شيوعًا بين الرجال والنساء، ويؤدي إلى أن يصبح الشعر أرق في نمط غريب على شكل حرف M في مناطق الصدغ (جانب الرأس) والتاج (الجزء العلوي) من الرأس، وعادة ما يكون انحسار خط الشعر علامة على الثعلبة الأندروجينية .

3. تساقط الشعر الأنثوى (FPHL)

تستخدم النساء الكثير من المواد الكيميائية التى يمكن أن تؤدى إلى ترقق الشعر، لكن FPHL عبارة عن آلية لتساقط الشعر تعتمد على النمط، ويمكن أن تبدأ عندما تكون المرأة فى الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات من عمرها، ولا يتأثر خط الشعر الأمامى، على عكس الثعلبة، يحدث ترقق الشعر في هذه الحالة في أعلى أو تاج فروة الرأس.

العلاجات المنزلية للشعر الخفيف

1- تدليك الشعر

إن إعطاء فروة رأسك تدليكًا منشطًا مفيد في زيادة سماكة الشعر، وهذا يمكن أن يحفز الخلايا ويحسن الدورة الدموية ، وبالتالي يزيد من سمك الشعر ببطء وثبات.

2- عصير البصل

البصل له تأثير هائل على تساقط شعرك، حيث يوفر الكبريت الموجود في البصل سمكًا للشعر مما يجعله الحل الأمثل، ويمكنك وضع عصير بصلة حسب طول شعرك وتطبيقه في الغالب على الجذور، اتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفه بشامبو عطري قوي للتغلب على رائحة البصل، كرر هذا مرتين في الأسبوع.

3. الحلبة

لقد سمعنا جميعًا عن فوائد بذور الحلبة للشعر الخفيف لأنها مليئة بالبروتين والحديد، وهي مفيدة لنمو الشعر.