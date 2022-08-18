طقس الويك إند.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو وتوجه نصائح للمواطنين

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع الخميس والجمعة والسبت، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وأجواء شديد الحرارة على كافة الأنحاء .

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع تشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المقاسة على القاهرة الكبرى 35 درجة على سبيل المثال.

وأشار إلى أن الحرارة المحسوسة ترتفع عن درجات الحرارة المقاسة بمعدل 2 : 4 درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى 39 درجة، والمحسوسة جنوب الصعيد تصل ل 44 درجة.

وأشار إلى أن السبب فى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة يرجع إلى تقدم منخفض الهند الموسمي بشكل أكبر لداخل الأراضى المصرية ، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعطينا فرص شبورة فى الصباح الباكر على الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فمن المتوقع ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر بشكل قليل ليكون احيانا مضطرب ليصل ارتفاع الأمواج هناك أحيانا ل 2.5 متر، على عكس البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج هناك 1.5 متر .

وعن حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع على محافظات الساحل الشمالى حار رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا مع ارتفاع ملحوظ هناك فى نسب الرطوبة لتصل ل 90℅ مما يعطى مزيد من الإحساس بأجواء شديدة الحرارة .

وعن حالة الطقس على الغردقة وشرم الشيخ، فأشار إلى أن الأجواء هناك شديدة الحرارة تصل فيها درجات الحرارة المحسوسة 40 درجة .

وناشد عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، المواطنين توخى الحذر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة حيث يتم تسجيل أعلى درجات حرارة، وتجنب التعمق داخل البحر بسب ارتفاع الأمواج ، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل والمرطبات .