اليوم السابع
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ضبط 150 قطعة يشتبه فى أثريتها بمنزل مزارع بمحافظة المنيا

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:56 م
ضبط 150 قطعة يشتبه فى أثريتها بمنزل مزارع بمحافظة المنيا قطع أثرية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بالمنيا، من ضبط 150 قطعة مختلفة يشتبه في أثريتها داخل منزل مزارع بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بتمكن ضباط مباحث السياحة والآثار من ضبط 150 قطعة متنوعة ما بين عمله، وتماثيل خشبية وأخرى حجرية، وتمثال من العظم، وآخر من الفخار، ووتماثيل أوشبتي يشتبه في أثريتها، داخل منزل مزارع يدعي م. ا. خ، مقيم بإحدي قري مركز مطاى.

وكلف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، رئيس منطقة مصر الوسطي بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات وتحديد مدي أثريتها من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


مديرية الامن

مباحث الاثار

هيئة السياحة

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