ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، وتم المرور على المخابز البلدية، ضمت كلا من ناصر عفيفى ومحمد الخولى والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وتمكنت الحملة من ضبط 1500 كجم شكائر أعلاف حيوانية منتهية الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بداخل محل بيع أعلاف بدائرة مركز السنطة، وضبط 1200 زجاجة فنيك مجهولة المصدر والتى تسبب أضرار بمستخدميها بداخل مصنع منظفات بدائرة مركز السنطة كما تم ضبط 18 طن شكائر أعلاف حيوانية بإجمالي 300×60كجم مجهولة المصدر بداخل مصنع وتعبئة أعلاف بدائرة مركز زفتى غربى.

وتحررت محاضر بالوقائع للعرض على النيابة العامة.