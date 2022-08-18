ضبط مصنع أوانى ميلامين يستخدم مادة محظورة فى التصنيع في أجا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليمات للسيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبد الوهاب عبد الرحيم، وكيل المديرية بالرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، لمنع دخول الغش والتدليس على المواطنين.

وتحت إشراف مدير عام شؤن التجارة والرقابة تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض، المفتش بالمديرية وجهاز حماية المستهلك، برئاسة أحمد عبد العزيز مدير الفرع بالدقهلية، وعضوية أحمد السعيد وإبراهيم العرابى، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أوانى ميلامين بقرية نوسا البحر، لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس لاستخدامه مادة محظورة في التصنيع، وتم التحفظ على 328 شيكارة من المادة المحظورة، زنه الشيكارة 25 كيلو جراما، بإجمالى 8 أطنان و200 كيلو جرام، وكذا تم ضبط 150 شيكارة بداخل كل شيكارة 150 طبقا بإجمالى 22500 طبقا مختلفة الأحجام، كما تم ضبط 67 كرتونة بداخل كل كرتونة 40 قطعة من أطقم الميلامين وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر محضر رقم 13949 لسنة 2022 جنح أجا.

كما تم تحرير عدد 6 محاضر لمحلات تجارية متنوعة الأنشطة بمدينة أجا لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.