شباب ورياضة الأقصر تنظم زيارة لطلائع الطود والقرنة فى طريق الكباش ومعبد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة متمثلة فى إدارة الطلائع بالمديرية، بالتعاون مع منطقة آثار مصر العليا متمثلة في إدارة الوعي الأثري بالأقصر، دعم لطلائع إدارة الطود والقرنة بزيارة لطريق الكباش ومعابد الكرنك من خلال المشاركة في البرامج الثقافية التعليمية الترفيهية بهدف رفع الكفاءة الثقافية لدى النشئ، وتعريفهم بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى النشء.

وتم تنظيم تلك الزيارات لطريق الكباش ومعابد الكرنك، في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنظيم زيارات المناطق الأثرية والتثقيفية التي تهدف إلي تنمية وتزويد النشء بالمعلومات الأثرية، وترسيخ مفاهيم حب الوطن والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر، وذلك برعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد المعناوى، مدير إدارة الطلائع.

وفى نفس السياق تابع صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أعمال إستلام عدد من مراكز الشباب بإدارة شباب أرمنت والتي تم تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية بها، وإنشاء ملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات للأنشطة الرياضية، وتطوير المبنى الإداري، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم إستلام مركز شباب حاجر المحاميد قبلى ومركز شباب الرياينة بعد الإنتهاء من تطويرهم، وذلك لكي يتمكن أبناء القرى من مزاولة مختلف الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو حلم الشعب المصري الذي تحقق لأبناء الريف المصري، والذي ساهم في خدمة المجتمع بالكامل تطبيقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في تقديم كافة الخدمات لأبناء المجتمع بالكامل.



جانب من زيارة الطلائع لمعابد الكرنك



زيارة لطلائع الطود والقرنة في طريق الكباش ومعبد الكرنك