"رواد 2030" يختتم فعاليات المعسكر الصيفى لطلبة حملة "ابدأ مستقبلك" بالإسكندرية

كتبت أسماء أمين

اختتم اليوم الخميس، مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فعاليات المعسكر الصيفي، الذي تم تنظيمه لطلبة حملة "ابدأ مستقبلك" خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها مشروع رواد 2030 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من المعسكر هو الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة لتطوير مشروعاتهم التي تعمل على خلق فرص عمل في المستقبل، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، وإعداد الطالب ليصبح رائد أعمال في المستقبل، موضحة أن المعسكر استهدف طلبة المرحلة الإعدادية وضم نحو 70 طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر.

وخلال فعاليات اليوم الختامي للمعسكر، نظم مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حفل ختام لتقييم أفضل المشروعات التي تقدم بها الطلبة في المعسكر الصيفي، حيث تقدم الطلبة بعدد من المشروعات ذات الأفكار المبتكرة، والتي كانت نتاج المعسكر الصيفي والدورات التدريبية عن الابتكار وريادة الأعمال، والتي قدمها عدد من الخبراء في هذا المجال للطلبة خلال المعسكر.

من جانبها، أثنت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 على المشروعات التي قدمها الطلاب بالمعسكر، مشيرة إلى أنها مشروعات مبتكرة ومبدعة، مما يؤكد نجاح المعسكر وتحقيق الهدف الرئيسي منه.

وأفادت خليل أن المبادرات التي يطلقها المشروع بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة هدفها إتاحة كل الأدوات لتطوير أفكار الشباب والطلبة، ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.

كما توجهت خليل بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم على التعاون المثمر لتنفيذ حملة ابدأ مستقبلك، موضحة أنه دعما لطلبة حملة "ابدأ مستقبلك"، سيتم تنظيم هذا المعسكر أيضا في أجازة نصف العام الدراسي وفي الأجازة الصيفية.

كما طالبت خليل طلبة حملة "ابدأ مستقبلك" ممن لديه فكرة مشروع بالتوجه إلى مشرف ريادة الأعمال في مدرسته، والذي بدوره سيقوم بالتواصل مع المشروع، مشيرة إلى أنه سيتم دعم المشروعات المبتكرة، موضحة أن المدارس التي نُفذت فيها حملة ابدأ مستقبلك متوفر بها "فصل رواد 2030" وتحتوي على كافة المراجع والمواد التدريبية وكل ما يخص مجال ريادة الأعمال .

يشار إلى أنه في نهاية الحفل الختامي أعلنت لجنة التحكيم عن الثلاث مشروعات الفائزة، وتم توزيع شهادتين على كل الطلاب المشاركين في المعسكر، الشهادة الأولى معتمدة من جامعة ميزوري الأمريكية والأخرى معتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وضمت لجنة تحكيم المشروعات كلا من الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم الأساسي، والدكتور مجدي الجيار، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم، والدكتور نزار سامي، مستشار الابتكار وريادة الأعمال.