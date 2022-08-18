دورة تدريبية فى اللغة الإنجليزية نظمها مركز تدريب علوم الحاسب بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سلم العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، شهادات التدريب للحاصلين علي دورة أساسيات اللغة الانجليزية، والتي نظمها مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة شمال سيناء، بحضور عبد المنعم إبراهيم الرياشي، مدير المركز.

وأكد الغندور علي أهمية الحصول على دورات تدريبية فى مجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات، للحصول على فرصة عمل حقيقية.

بدوره، أكد عبد المنعم إبراهيم الرياشي، مدير المركز، أن دورة اللغة الإنجليزية للمبتدئين، استمرت علي مدار 6 أسابيع بواقع 12 ساعة تدريبية، لافتا إلى أنها اول دورة في اللغة الإنجليزية.

وأضافت هبة الملط، مسئولة التخطيط في المركز، أن الدورة استهدفت 17 شابا وفتاة، حيث قام بالتدريب مي مؤنس، مسؤول التدريبات في المدارس الرسمية.