اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 02:48 م
أكرم القصاص
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"حفلة رقص".. فضحية جديدة تلاحق رئيسة وزراء فنلندا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:04 م
"حفلة رقص".. فضحية جديدة تلاحق رئيسة وزراء فنلندا.. اعرف التفاصيل سانا مارين
وكالات الأنباء

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تعرضت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، لفضيحة ثانية خلال عام واحد بسبب فيديو لحفلة خاصة ظهرت وهى ترقص فيها.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، ردت رئيسة الوزراء بأنها تريد أن تظهر فى هذه المقاطع بأنها كشخص عادى له حياة عادية، حيث تابعت: "لدى حياة عائلية، ولدى وظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، مثل عدد من الأشخاص فى سنى".

وعلقت مارين، 36 سنة، عن تكهنات بشأن تعاطي المخدرات في الحفلة الخاصة: "لم أكن أتعاطى المخدرات، ولم أتعاطى شيئا سوى الكحول. لقد رقصت، وغنيت، واستمتعت بوقتي، وفعلت أشياء قانونية تماما. كما أنني لم أر الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات".

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية قد صرحت من قبل أنها تريد "توسيع الأطر" التي تحيط بمؤسسة رئيس الحكومة.

وسانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.

 


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