حصول محطة مياه الشرب المرشحة بالعزيزية بمنيا القمح على شهادة TSM

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، حصول محطة مياه الشرب المرشحة بالعزيزية بمنيا القمح على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك للمرة الاولي بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.



أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و 11 محطة معالجة للصرف الصحي.



يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات ، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان إستدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.