اليوم السابع
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حسن عبد الله.. القائم بأعمال محافظ البنك المركزى (إنفوجراف)

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:30 م
حسن عبد الله.. القائم بأعمال محافظ البنك المركزى (إنفوجراف) حسن عبدالله

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات والسيرة الذاتية عن حسن عبدالله.
 
حسن عبد الله
 
حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1982
 
حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1992
 
 
بدأ عمله فى البنك العربى الأفريقى الدولى 1982
 
 
انتقل لفرع البنك العربى الأفريقى فى نيويورك عام 1988
 
عمل مساعدا للمدير العام للبنك العربى الأفريقى 1994
 
تولى منصب المدير العام للبنك العربى الأفريقى الدولى 1999
 
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى 2000
 
شغل منصب الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى
 
تولى رئاسة اتحاد المصارف العربية والفرنسية فى هونج كونج
 
مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفا لمصر"
 
عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة
 
عضو مجلس إدارة المجلس الاستشارى للأسواق الناشئة
 
عضو هيئة التدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة
 
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021

 


حسن عبدالله

البنك المركزي

محافظ البنك المركزي الجديد

اليوم السابع بلس



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