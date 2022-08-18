حسن عبد الله.. القائم بأعمال محافظ البنك المركزى (إنفوجراف)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات والسيرة الذاتية عن حسن عبدالله.

حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1982 حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1992 بدأ عمله فى البنك العربى الأفريقى الدولى 1982 انتقل لفرع البنك العربى الأفريقى فى نيويورك عام 1988 عمل مساعدا للمدير العام للبنك العربى الأفريقى 1994 تولى منصب المدير العام للبنك العربى الأفريقى الدولى 1999 نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى 2000 شغل منصب الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى تولى رئاسة اتحاد المصارف العربية والفرنسية فى هونج كونج مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفا لمصر" عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة المجلس الاستشارى للأسواق الناشئة عضو هيئة التدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021