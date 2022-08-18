اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حجز سائق تاكسي على ذمة تحريات المباحث في واقعة التعدى على فتاة بالضرب

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:15 م
حجز سائق تاكسي على ذمة تحريات المباحث في واقعة التعدى على فتاة بالضرب ضبط متهم - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قررت النيابة العامة بالجيزة حجز سائق تاكسي على ذمة تحريات المباحث الجنائية في واقعة التعدى على فتاة بمنطقة الوارق، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة .
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً تعرض إحدى الفتيات لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة "تاكسي" والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق بالجيزة.
 
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وتم تحديد الفتاة، وبسؤالها أيدت ما سبق.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

أمن الجيزة

تحريات المباحث

الفيسبوك



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة