اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ593 مليون حالة

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:36 م
"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ593 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 593 مليونا و359 ألفا و909 حالات.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و445 ألفا و674 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنحو مليون و39 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ682 ألفا و10 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و206 وفيات.

 


جونز هوبكنز

كورونا

البرازيل

الهند

اصابات كورونا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة