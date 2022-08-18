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جوتيريش: يمكن للأمم المتحدة دعم زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:44 م
جوتيريش: يمكن للأمم المتحدة دعم زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن استعادة الوضع المدني في محطة زابوروجيا النووية وضمان أمن هذه المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا ينبغي استخدام الموقع في إطار أي عملية عسكرية، موضحا أن هناك حاجة ماسة لاتفاق من أجل عودة محطة زابوروجيا النووية بنية تحتية مدنية بحتة وضمان أمن المنطقة.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تطور الوضع في محطة زابوروجيا النووية وحولها، موضحا أنه يجب أن يسود الحس السليم لتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض سلامة أو أمن المحطة النووية للخطر، أنه يمكن للأمم المتحدة أن تدعم زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية فقط إذا سافرت البعثة هناك عبر كييف.

 

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن استمرار تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

 


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