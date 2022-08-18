جوتيريش: إلحاق أى ضرر بمحطة زابوريجيا النووية يعد انتحار

كتب أحمد عرفة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا النووية بمثابة انتحار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة ستكثف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء.

وفى وقت سابق أفاد تقرير لمنظمة الصليب الأحمر أنه بسبب الحرب في أوكرانيا ، تحول تركيز نشاط الصليب الأحمر الأوكرانى إلى مساعدة المشردين داخليًا وأنه من بين الاتجاهات الرئيسية تسليم مجموعات الطعام ولفت التقرير إلى أنه تشكل منظمة الصليب الأحمر الأوكراني في مدينة كييف حوالى ألف مجموعة من هذه المجموعات يوميًا لمساعدة المشردين داخليا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في الوقت نفسه ، تواصل تطوير اتجاهات أخرى، على وجه الخصوص ، حيث يتم التركيز بشكل كبير على تزويد المستشفيات بمعدات لغرف العمليات ، ومعدات التشخيص فيما تولي الكثير من الاهتمام للأطفال.