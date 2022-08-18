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تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. معامل هندسة القاهرة تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:14 م
تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. معامل هندسة القاهرة تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات معامل التنسيق
كتب محمد صبحى

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شهدت معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة توافد عشرات الطلاب من الثانوية العامة ، صباح اليوم الخميس لتسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق.
 
وانطلقت اليوم الخميس المرحلة الثانية للتنسيق بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، وتستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس، وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.
 
وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أعلن أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى والتمريض والعلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وألسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية.
 
وأضاف وزير التعليم العالى: "أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والألسن والإعلام والآثار، والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم".
 
وتابع: "أما الشعبة الأدبية فهناك أماكن شاغرة فى كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية".

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