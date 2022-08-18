تعرف على الطاقة الاستيعابية لمبنى كلية الطب بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد جامعة الأقصر، العمل على قدم وساق لإنشاء مبانى الكليات الجديدة في مدينة طيبة شمال المحافظة، وذلك لتقديم أفضل مباني بطرازات عالمية تليق بأبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، وعلى رأس تلك الكليات المبنى الجديد لكلية الطب الذي تم إفتتاحه مؤخراً وتصميمه بطراز يضاهى التصميمات الفرعونية على جدران المعابد.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور حمدى محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح 3 مباني جديدة لكليات الطب والتربية والعلوم في مدينة طيبة، وأبرزها مبنى كلية الطب التى دخلت الخدمة العام الماضي وتسعى لخدمة أكبر لطلبة الصعيد خلال الفترة المقبلة.

ويضيف الدكتور حمدى محمد حسين لـ"اليوم السابع"، أنه يتكون مبنى كلية الطب الجديد من ثلاثة طوابق، ويضم ثلاثة مدرجات بطاقة استيعابية لعدد 450 طالبًا، وهو مصمم وفقًا للهوية البصرية لمحافظة الأقصر، ويشتمل على معامل الاختبارات الإلكترونية التي يضم 250 جهازا، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق فى وقت سابق على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أنه تم بمدينة طيبة وضع حجر الأساس لـ 100 فدان بمدينة طيبة لمشروع إنشاء جامعة الأقصر ووضع حجر أساس 5 فدان لمقر المستشفى الجامعى بمدينة طيبة،

وكذلك مبنى "كلية العلوم" بمدينة طيبة شمال الأقصر، والتى تضم ملعب متعدد الأغراض وعدة معامل منها؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، ومكاتب إدارية وقاعات التدريس، فيما تضم كلية التربية قاعة السيمنار ومعملى الكيمياء العضوية وغير العضوية، ومدرج وقاعات للتدريس ومكاتب إدارية، ومعلب متعدد الأغراض.



تصميم بطراز فرعونى بمبنى كلية طب الأقصر



تصميم مميز لمبنى كلية طب الأقصر



تصميمات مميزة لمبنى كلية طب الأقصر



جانب من مبنى كلية طب الأقصر الجديد



كلية الطب الجديدة بمدينة طيبة بالأقصر



كلية طب الأقصر صرح تعليمي مميز ومبنى جديد فى مدينة طيبة



كلية طب الأقصر صرح تعليمي مميز