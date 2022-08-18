تشيع جثمان طفل لقى مصرعه فى انهيار جدار دار مناسبات مهجورة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شيع أهالى منطقة كفر الجزار التابعة لمركز بنها، جثمان الطفل "أحمد تامر" صاحب الـ 12 عاما، والذي لقي مصرعه، إثر انهيار جدار دار مناسبات "مضيفة" مهجورة منذ سنوات وغير مسقوفة، ما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته، وإصابة ربة منزل وشاب، وسط حالة من الحزن التى كست الوجوه من أفراد الأسرة والأقارب والمشيعين للجثمان لمثواه الأخير، حيث تمت صلاة الجنازة بمسجد الأشراف بكفر الجزار، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى قرية كفر الجزار بمركز بنها بمحافظة القليوبية، حزنا على وفاة الطفل أحمد تامر، 12 عاما، والذى لقى مصرعه إثر انهيار سور دار مناسبات مهجورة منذ فترة كبيرة معروف بـ"المضيفة"، وإصابة 2 آخرين، حيث أنهى الأهالى إجراءات تشييع الجثمان.

وعبر الأهالى عن حزنهم الشديد على رحيل الطفل بهذا الشكل المأساوى، مؤكدين أن الطفل طلب من والده الخروج لشراء "ساندوتشات" لكنه عاد جثة هامدة، موضحين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والتفوق الدراسى والرياضى، إذ كان بطلا فى رياضة السباحة وحصل على بطولات بها.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حادث انهيار سور بقطعة أرض علي ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بشارع البحيرة بجوار مسجد التقوى بكفر الجزار بمدينة بنها، والذي نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة 2 من المواطنين تصادف مرورهم بالطريق، وقد تلقت السيدة والتي تبلغ من العمر 40 عاما العلاج وخرجت من مستشفى بنها التعليمي، في حين تم نقل المصاب الآخر والذي يبلغ من العمر 19 عاما إلي مستشفى بنها الجامعي، حيث مازال يتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتوجه "الهجان" إلي مستشفى بنها الجامعي واطمأن علي حالة المصاب وتلقيه العلاج ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية له، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويض عاجل لأسرة الطفل المتوفي والمصابين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد أيمن عادل مأمور مركز شرطة بنها، والدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ بمديرية الصحة.



الأسرة تتلقى العزاء على المقابر





الطفل أحمد تامر صلاح



الطفل المتوفي



انتهاء مراسم تشييع الجثمان



بعد الانتهاء من تشييع الجثمان



بعد تشييع الجثمان لمثواه الأخير



جانب من الجنازة



جنازة الطفل أحمد تامر صالح



خلال تشييع الجثمان