تشريح جثة شاب قتله صديقه بالعمرانية لبيان سبب الوفاة

أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب عثر عليه داخل مسكنه في منطقة العمرانية بالجيزة، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تبين من التحريات أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما بدأت بمشادة كلامية فقام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام أداة حديدية مما أدى إلى وفاته.

عقب العثور على الجثة تبين وجود شبهة جنائية في الحادث وبإجراء التحريات توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث الجيزة إلى وجود خلافات بين (المجنى عليه، وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة).. وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه توجه لمسكن المجنى عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية أدت إلى قتل صديقه وفر هاربا

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .