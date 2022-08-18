بستايل ملكى.. صورة جديدة لـ ولى العهد الأردنى وعروسته السعودية

كتبت شيماء عبد المنعم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة جديدة للأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، وخطيبته الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وبدا الثنائى فى الصورة بستايل ملكى، حيث ارتدت العروس فستان من اللون النيلى لصورة الخطوبة الرسمية، والمعروف أن الأزرق النيلى يُعتبر لون الملوك منذ العصور القديمة، أما فستان رجوة فهو من علامة costarellos.



الصورة الرسمية لخطوبة الأمير حسين

وكانت الملكة رانيا قد نشرت صور من الاحتفال بخطوبة ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " رجوت الله - مثلى مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابنى الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

وكان الديوان الملكى الهاشمى الأردني قد أعلن أمس الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، وجرت قراءة الفاتحة فى منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير على بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازى بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وهنأ الديوان الملكى الهاشمى فى الأرنى الملك عبد الله والملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.