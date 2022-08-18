برنامج الأغذية العالمى يطلق مشروعا لزيادة دخل 170 ألف شخص فى جامبيا

كتبت : هند المغربي

أطلقت حكومة جامبيا وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة مشروع الزراعة والأمن الغذائي في جامبيا (GASFp) بهدف تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وزيادة دخول 170 ألف شخص من الفئات الضعيفة.

ومن جانبه، قال د. ديمبا سابالي وزير الزراعة في جامبيا: "يشرفنى أن أرى أن المشروع سيبنى أوجه التآزر مع عمل الشركاء الآخرين، ولا سيما عمل برنامج الأغذية العالمى (WFP) الموجه نحو زيادة تطوير سلسلة القيمة المقاومة للمناخ كأساس لبرنامج التغذية المدرسية المستدام محلي الصنع".

وأوضح ياسوهيرو تسومورا، ممثل برنامج الأغذية العالمى فى جامبيا: "يأتى هذا المشروع في الوقت المناسب لدعم أنظمة غذائية مرنة وشاملة للمجتمعات الضعيفة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد الآن أسوأ انعدام للأمن الغذائي في السنوات العشر الماضية - بسبب الصدمات المناخية والصراعات العالمية ووباء كوفيد-19، نحن ممتنون للحكومة لثقتها في اختيار برنامج الأغذية العالمي كشريك منفذ لها" وأضاف تسومورا: "سنعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية لإنجاحه".

وأضاف أنه من خلال هذا المشروع، سيعمل البرنامج عن كثب مع صغار المزارعين، وربطهم بالمدارس لزيادة دخلهم وإنتاجيتهم، وضمان وصول موثوق إلى الأسواق، وفى نهاية المطاف بناء برنامج تغذية مدرسية مستدام محلي الصنع في البلد.

وأكد المسؤول الأممي بشكل عام، سيسهم مشروع الزراعة والأمن الغذائي في غامبيا في تحقيق أمن غذائي وتغذية مستدام وشامل من خلال تحسين سبل العيش والإنتاجية الزراعية وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ و سيقلل المشروع أيضًا من نقاط الضعف من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى.